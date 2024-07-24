Автоэксперт объяснил, что нельзя делать при перегреве автомобиля

В случае, если автомобиль перегрелся, нужно освободить проезжую часть и припарковаться, однако сразу лезть под капот нельзя. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил автоэксперт Владимир Сажин.

«Тут все как с духовкой, горячее всегда остается горячим, а холодное холодным. Напомню, что температура кипения охлаждающей жидкости — 100 градусов, и она может оказаться фонтаном на лице любопытного автолюбителя», — пояснил Сажин.

Также, по его словам, нельзя поливать двигатель холодной водой, поскольку может нарушиться его геометрия. Кроме того, стоит помнить, что при перегреве часто выгорает масло, из-за чего силовую установку может заклинить, добавил эксперт.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков до этого рассказал, как защитить машину от жары. Эксперт посоветовал уделять внимание системе кондиционирования: при необходимости заправлять ее фреоном. Кроме того, он призвал не оставлять в машине бутылку с водой, так как она может сработать как линза и прожечь сиденье.

Ранее водителям объяснили, как не простудиться из-за кондиционера.