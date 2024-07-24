Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт объяснил, что нельзя делать при перегреве автомобиля

Автоэксперт Сажин: в случае перегрева машины нельзя сразу открывать капот

close
100%
Depositphotos

В случае, если автомобиль перегрелся, нужно освободить проезжую часть и припарковаться, однако сразу лезть под капот нельзя. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил автоэксперт Владимир Сажин.

«Тут все как с духовкой, горячее всегда остается горячим, а холодное холодным. Напомню, что температура кипения охлаждающей жидкости — 100 градусов, и она может оказаться фонтаном на лице любопытного автолюбителя», — пояснил Сажин.

Также, по его словам, нельзя поливать двигатель холодной водой, поскольку может нарушиться его геометрия. Кроме того, стоит помнить, что при перегреве часто выгорает масло, из-за чего силовую установку может заклинить, добавил эксперт.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков до этого рассказал, как защитить машину от жары. Эксперт посоветовал уделять внимание системе кондиционирования: при необходимости заправлять ее фреоном. Кроме того, он призвал не оставлять в машине бутылку с водой, так как она может сработать как линза и прожечь сиденье.

Ранее водителям объяснили, как не простудиться из-за кондиционера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами