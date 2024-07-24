В Москве на месте взрыва Land Cruiser робот извлек осколки СВУ

На севере Москвы на месте взрыва Land Cruiser специалисты вытащили осколки СВУ при помощи робота. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, взрывотехники погрузили осколки в контейнер и вывезли. На месте работают следственные службы. Правоохранители уже проверили другие машины, припаркованные во дворе.

После взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской некоторые СМИ сообщали, что в салоне находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье.

По информации Telegram-канала Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

Позже сам Торгашов и его жена в комментарии РИА Новости опровергли сообщения о том, что они пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. По словам супругов, это не их машина и живут они не там.

Ранее очевидец рассказал о первых словах пострадавшего после взрыва его Land Cruiser.