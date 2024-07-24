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В Москве на месте взрыва Land Cruiser робот извлек осколки СВУ

В Москве при помощи робота извлекли осколки СВУ из взорванного Land Cruiser

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Сергей Булкин/ТАСС

На севере Москвы на месте взрыва Land Cruiser специалисты вытащили осколки СВУ при помощи робота. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, взрывотехники погрузили осколки в контейнер и вывезли. На месте работают следственные службы. Правоохранители уже проверили другие машины, припаркованные во дворе.

После взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской некоторые СМИ сообщали, что в салоне находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье.

По информации Telegram-канала Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

Позже сам Торгашов и его жена в комментарии РИА Новости опровергли сообщения о том, что они пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. По словам супругов, это не их машина и живут они не там.

Ранее очевидец рассказал о первых словах пострадавшего после взрыва его Land Cruiser.

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