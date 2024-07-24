В Китае выпустили кроссовер с внешностью тираннозавра

В Китае начался выпуск кроссоверов GAC Aion V второго поколения. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 130 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Внешность автомобиля разработана международной командой дизайнеров, которые базируются в Лос-Анджелесе, Милане, Шанхае и Гуанчжоу. В компании подчеркнули, что при создании облика GAC Aion V вдохновлялись образом тираннозавра.

Длина машины составляет 4605 мм, а колесная база — 2775 мм. В основе конструкции — модульная архитектура AEP следующей генерации, которая позволила увеличить внутреннее пространство на 20%. Кроссовер оснащен автопилотом ADiGO Pilot, которому для работы не нужны высокоточные карты.

Для нового GAC Aion V будут доступны два электромотора мощностью 204 или 224 л.с. Зарядка в течение 15 минут даст 370 км хода, а общий пробег составит до 750 км.

Отмечается, что автомобиль будет предлагаться на глобальных рынках. Продажи начнутся летом 2024 года.

До этого стало известно, что китайская компания Zeekr представила первое официальное изображение нового электрического минивэна Mix. Автомобиль должен выйти на рынок до конца 2024 года.

Над дизайном работал бывший стилист Bentley Штефан Зилафф.

Ранее стало известно, что Smart представит самый крупный автомобиль в своей линейке.