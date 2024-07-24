Появились новые сведения о диверсанте, подорвавшем Land Cruiser в Москве

Перед установкой СВУ на Land Cruiser в Москве диверсант пробыл 11 минут на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Лицо преступника попало на видеокамеры.

«Это мужчина примерно 35 лет, в бейсболке, черных кроссовках, джинсах и с рюкзаком. Снято все примерно в 2:42. Диверсант покидает детскую площадку недалеко от места взрыва, после того как провел там 11 минут», — говорится в публикации.

По предварительным данным, в это время он отчитывался перед кураторами из СБУ по видеосвязи.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. По данным СМИ, в момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Согласно информации RT, Андрей — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена. По данным mk.ru, 50-летний Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Однако впоследствии жена Торгашова опровергла информацию, что в авто находился ее муж.

Ранее в Москве полиция провела проверку во дворе, где взорвался Land Cruiser.