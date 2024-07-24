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На видео попал виновник взрыва Land Cruiser с офицером ВС РФ внутри в Москве

Появилось видео с виновником взрыва Land Cruiser с офицером ВС РФ внутри в Москве

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash»

На камеру видеонаблюдения попал момент закладки СВУ под машину офицера ВС РФ Андрея Торгашова на севере Москвы ночью. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

«В 2:28 молодой человек в светлой толстовке подошел к Toyota Land Cruiser и установил взрывчатку на днище, в районе места водителя. Затем скрылся. В 6:30 утра во дворе дома на Синявинской улице в Москве случился взрыв», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на камеры видеонаблюдения попал момент взрыва автомобиля Land Cruiser, в котором находился военнослужащий и его супруга.

На опубликованных кадрах видно, что в 6:30 утра мужчина подходит к своему автомобилю, бросает вещи на заднее сиденье и садится за руль. На пассажирском сиденье находилась жена офицера. Судя по видео, взрыв произошел после того, как Торгашов завел двигатель.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Согласно информации RT, Андрей — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена. По данным mk.ru, 50-летний Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Ранее стало известно, как удалось выжить офицеру подорванного в Москве Land Cruiser.

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