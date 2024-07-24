На видео попал момент взрыва Land Cruiser с офицером СВО и его женой внутри в Москве

На камеры видеонаблюдения попал момент взрыва автомобиля Land Cruiser, в котором находился военнослужащий, участник специальной военной операции (СВО), офицер Андрей Торгашов и его супруга.

На опубликованных кадрах видно, что в 6:30 утра мужчина подходит к своему автомобилю Cruiser, бросает вещи на заднее сиденье и садится за руль. На пассажирском сиденье находилась жена офицера. Судя по видео, взрыв произошел после того, как Торгашов завел двигатель. Взрывное устройство было прикреплено к днищу Land Cruiser.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Согласно информации RT, Андрей — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена. По данным mk.ru, 50-летний Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Ранее стало известно, как удалось выжить офицеру подорванного в Москве Land Cruiser.