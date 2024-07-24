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Россиянам назвали шесть признаков поломки роботизированной коробки передач

«Авилон» назвал шесть признаков поломки робота в автомобиле

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

На приближающуюся поломку роботизированной коробки передач могут указывать рывки автомобиля при нажатии на педаль газа, а также щелчки в работе агрегата. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Среди признаков поломки «робота» можно назвать, например, проблемы с переключением передач. Это рывки и толчки при нажатии педали газа. Возникает ощущение, что автомобиль дергается во время движения. Также надо обратить внимание на задержки и невозможность переключиться на нужный режим», — сказал Стрельбицкий.

Эксперт также отметил, что насторожить водителя должны и странные звуки при переключении передач – такие как гул, скрежет, свист, щелчки. Посторонний шум, которого раньше не было, может указывать на неисправность актуаторов (отвечают за включение и выключение сцепления и переключение передач. — «Газета.Ru»), а также на проблемы с гидравлическим приводом или сцеплением.

Межу тем, некоторые схожие симптомы могут быть связаны с другими проблемами автомобиля. Поэтому для точной диагностики важно обратиться к специалистам на сервис, посоветовал специалист.

Ранее россиянам рассказали, какая автоматическая коробка передач самая надежная.

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