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Россиянам рассказали, что может сломаться в авто, если сильно хлопнуть дверью

«Авилон»: если сильно хлопать дверью авто, можно нарушить его герметичность

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Depositphotos

Если сильно хлопать дверью автомобиля, может заклинить ее механизм или нарушится герметичность. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексея Балашова.

«В первую очередь, это может негативно отразиться на механизме замка двери. Наиболее частый сценарий — это поломка или деформация защелки, что впоследствии затруднит закрытие или открытие двери. Сильный удар нередко способствует повреждению механизма блокировки, а также троса или тяги (они соединяют ручку двери с защелкой)», — сказал эксперт.

По словам Балашова, также могут оторваться детали обшивки или уплотнители, обеспечивающие герметичность двери.

Из-за сильного хлопанья дверью могут выйти из строя электропровода, проходящие через нее и датчики, предупредил специалист.

До этого стало известно, что во время поездки с открытыми окнами в салон автомобиля проникает загрязненный воздух, вредные выхлопные газы, выделяемые от других автомобилей, и токсичные частицы пыли с дороги.

Невидимая грязь оседает в салоне автомобиля, чем могут дышать водитель и пассажиры. Это может негативно сказаться на их здоровье. Также нередки случаи, когда на скорости в открытые окна могли влететь мусор с дороги, случайные предметы из-под колес других машин, которые могут угрожать безопасности людей.

Кроме того, при открытых окнах нарушается аэродинамика автомобиля, что приводит к повышенному расходу топлива. Также, если окна открыты, не используется кондиционер. В этом случае в нем накапливается пыль и грязь, которые потом попадают в салон.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя заправлять кондиционер на обочине.

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