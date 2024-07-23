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Названо опасное заболевание, при котором нельзя садиться за руль

Врач Фомин: водители с биполярным расстройством опасны на дорогах

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Depositphotos

Водители, страдающие от биполярного расстройства, могут спровоцировать ДТП на дорогах. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Сегодня биполярным расстройством называют то, что прежде считалось маниакально-депрессивным психозом. При таком заболевании есть два полюса: это эмоциональный подъем (маниакальные эпизоды), который может проявляться в виде неуместной демонстрации восторга и эйфории, и пониженноое настроение (депрессивные эпизоды)», — пояснил специалист.

По его словам, водитель с биполярным расстройством опасен из-за того, что он неадекватно оценивает ситуацию — как в депрессивном, так и в маниакальном эпизоде. В первом случае у автомобилиста замедляется реакция, а во втором — появляется ощущение сверхсилы. Поэтому человек, к примеру, может превысить скорость и нарушить ПДД из-за резко появившейся уверенности в том, что он справится. В некоторых случаях у водителя даже начинаются галлюцинации и бред.

«Кроме того, из-за биполярного расстройства у водителя могут появиться вспышки гнева, двигательное возбуждение, бессонница. Это тоже приводит к замедлению моторных функций и внимания», — подытожил психотерапевт.

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