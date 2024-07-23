Экономист призвал россиян срочно покупать машины

Россиянам следует поторопиться с покупкой автомобиля, пока не подскочили цены. Такой рекомендацией с NEWS.ru поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Лучше покупать машину сейчас, в ближайшее время. Потому что кредиты подорожают, ставки будут еще выше и спрос упадет», — сказал он.

При этом Разуваев посоветовал москвичам отложить покупку машины, если они не планируют дальние поездки. По мнению эксперта, жителям столицы гораздо выгоднее ездить на такси. Однако тем, кто все же решился на покупку, стоит отдать предпочтение новому транспорту.

«Советую покупать машину новую, без пробега. Так как цены на авторынке упадут еще не скоро, новая машина прослужит вам дольше», — заявил эксперт.

До этого в России китайский автобренд Omoda снизил начальную цену седана S5 благодаря появлению новой версии. Стало известно, что в стартовом исполнении Classic стоимость машины составляет 1,9 млн вместо 2 млн рублей — столько раньше просили за версию Life. В самой доступной версии модель оснастили 1,5-литровым мотором на 113 л.с. и вариатором. Отмечается, что в Classic убрали светодиодные фары, систему складывания зеркал, а также подсветки салона.

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