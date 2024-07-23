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Названы пять способов избежать ДТП с животным

«АиФ» дал пять советов водителям, как избежать аварии с животным

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Александр Вильф/РИА Новости

Существуют правила езды, которые позволят российским водителям избежать ДТП с животными. Об этом сообщает aif.ru.

Водителям, которые заметили в ночное время на дороге животное, желательно остановить автомобиль на обочине, выключить фары и запустить аварийную сигнализацию. Как правило, зверь сам вскоре уходит с трассы. Также при знаке «Дикие животные» нельзя резко тормозить, особенно если идет дождь или снег. Достаточно просто снизить скорость, отмечает издание. Если перед водителем появился зверь, то не нужно начинать сигналить, мигать фарами, кричать и выходить из машины.

Во время движения за населенными пунктами, где часто на дорогах встречаются животные, нужно включать дальний свет при приближении другого транспорта. Также важно следить за чистотой лобового стекла, чтобы сохранять максимальную обзорность. В заключении водителям посоветовали не пытаться «проскочить» мимо животного, поскольку оно может повести себя непредсказуемо.

До этого зоозащитники изъяли у калининградской семьи трех собак и двух кошек. Жители дома на улице Железнодорожной утверждают, что их соседи регулярно откликались на объявления и брали животных «в добрые руки», чтобы издеваться над ними. Окружающие при этом часто становились свидетелями их жестокости. А те, кто отдавал питомцев в семью, не проверяли условия их содержания.

На видео попала собака, которую хозяин привязал к авто и протащил по трассе.

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