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Россияне начали везти машины из Китая через Приморье

Ввоз китайских автомобилей через Дальний Восток вырос в 7 раз

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В первом полугодии 2024 года ввоз автомобилей из Китая в Россию через пункты пропуска в Приморском крае вырос в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

«Появились новые категории товаров, например, легковые автомобили, приобретенные россиянами для личного пользования. За 6 месяцев 2024 года уссурийские таможенники оформили 3 267 автомобилей — увеличение в 7 раз по сравнению с этим же периодом прошлого года», — приводятся в сообщении слова начальника Уссурийской таможни Алексея Кузьмина.

В целом грузооборот, который проходит через пропускные пункты Уссурийской таможни, в январе-июне 2024 года также значительно возрос — в автомобильных пропускных пунктах он увеличился на 32%, до 1,1 млн тонн, а в железнодорожных — на 12%, до 6,2 млн тонн.

До этого стало известно, что в Китае начнутся продажи компактного автомобиля FAW Bestune Pony размером с «Оку». Они стартуют 28 июля.

Ранее в России снизилась цена на седан Omoda.

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