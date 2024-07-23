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В байкерском сообществе подтвердили гибель блогера МотоТани

Глава «Мотомосква» Иванов: МотоТаню одновременно обсуждали и злословили

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tanechkaozolina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московское сообщество мотоциклистов «Мотомосква» подтвердило гибель в ДТП в Турции блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Об этом сообщил во «ВКонтакте» руководитель объединения Андрей Иванов.

«МотоТани больше нет. Очень грустно это писать... Несколько часов назад произошло ДТП в Турции, в котором погибла известный блогер Татьяна Озолина. Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. Ее обожали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Теперь осталась лишь память», — говорится в сообщении.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

Позже выяснилось, что в ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обат. После она потеряла управление и врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет. МотоТаня получила травму шеи из-за которой она не выжила. Обат попал в больницу с переломом ноги.

Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки ее тела на родину.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

Ранее сообщалось, что мотоциклы KTM и Kawasaki чаще других попадают в ДТП.

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