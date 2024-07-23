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Названа дата начала продаж китайской «Оки»

Продажи хетчбэков FAW Bestune Pony, размером с «Оку», начнутся 28 июля

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carnewschina.com

В Китае продажи хетчбэков FAW Bestune Pony начнутся 28 июля. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 3000 мм, а колесная база 1953 мм. По своим размерам машина даже меньше отечественной «Оки». Автомобиль трехдверный, внутри могут разместиться четыре человека.

Салон автомобиля выполнен в розовых тонах. Есть цифровая приборная панель, а центрального экрана мультимедиа нет. Bestune Pony оснащен электродвигателем мощностью 27 л.с. Самая простая комплектация Cute Fun Horse оснащена батареей емкостью 9,4 кВт.ч. Она рассчитана на 122 км пробега.

Стоимость автомобиля в Китае — от 26,9 до 31,9 тыс. юаней (от 324,8 до 385,2 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Отмечается, что под брендом Bestune в течение следующих трех лет будет выпущено семь новых моделей электромобилей.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ начнет выпуск машин Lada Iskra в декабре.

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