Москвич вылетел из окна прямо на крышу автомобиля и выжил

В столице молодой человек выпал из окна в Южном Медведково, приземлился на автомобиль и выжил. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«В проезде Дежнева парень на вид лет 20 выпал из окна. Он выжил: падение смягчила крыша автомобиля, на которую он приземлился», – пояснил он.

Отмечается, что пострадавший остался в сознании, сейчас он находится в больнице. У него диагностировали перелом плеча, голени и закрытую черепно-мозговую травму. Также есть подозрение на перелом позвоночника.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Москве из торгового центра «Охотный ряд» рядом с Красной площадью эвакуируют жителей. Впоследствии стало известно, что, по предварительным данным, под капотом Mitsubishi Galant на парковке ТЦ произошло короткое замыкание без последующего горения. Пострадавших нет.

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