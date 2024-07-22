На видео попал россиянин, который избил медиков «световыми мечами» из мусорки

В Уфе мужчина избил медиков скорой помощи двумя люминесцентными лампами. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

«Неотложка приехала на проспект Октября помочь мужчине, которому стало плохо. Тот сразу стал требовать укол, чтобы его отпустило. Когда медики предложили поехать в больницу и сдать анализы на вещества, у товарища случилась вспышка агрессии — ударил медбрата», — говорится в публикации.

Затем мужчина достал из мусора две стеклянные трубы и решил продолжить драку. В результате медикам пришлось прятаться в машине и уехать.

В Севастополе полиция проверяет информацию об избиении в городском троллейбусе пассажира, который включил на своем смартфоне государственный гимн России. По предварительной информации, инцидент произошел в троллейбусе №12 в районе остановки «Горячий хлеб». На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Севастополь №1», видно, что салон троллейбуса заполнен пассажирами. Фоном громко звучит гимн России. На мужчину в красной футболке набросился другой пассажир и начал бить кулаками.

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