Россиян предупредили об обмане с автомобилями-утопленниками из Дубая

На российском авторынке появится большое количество подержанных автомобилей, которые побывали в воде. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина. По его словам, на отечественный рынок, в частности, попадут машины, которые побывали под водой на улицах Дубая и Шарджи.

«В первую очередь речь идет о моделях премиальных брендов. Именно Эмираты в последнее время стали основным поставщиком автомобильного «люкса». Путь уже известен: в Белоруссии такую машину «почистят-отмоют», проведут таможенное оформление (чаще всего на льготников) и привезут в Россию», — отметил Шапарин.

Также число машин-утопленников на рынке может увеличиться из-за весенних наводнений в Оренбургской, Курганской, Тюменской и Томской областях, а также в некоторых других регионах страны.

До этого сообщалось, как распознать автомобиль-«утопленник» можно по нескольким внешним признакам. По словам экспертов, следует обратить внимание на обивку салона и коврики. Если они сильно изношены и пахнут влагой, то это может указывать на «утопленника». Они отметили, что нередко продавец пытается замаскировать такой автомобиль при помощи перешивки салона, однако это тоже можно заметить при тщательном осмотре.

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