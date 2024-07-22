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Россиян предупредили об обмане с автомобилями-утопленниками из Дубая

Автоэксперт Шапарин: на рынке РФ появятся автомобили, побывавшие в воде в Дубае

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hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

На российском авторынке появится большое количество подержанных автомобилей, которые побывали в воде. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина. По его словам, на отечественный рынок, в частности, попадут машины, которые побывали под водой на улицах Дубая и Шарджи.

«В первую очередь речь идет о моделях премиальных брендов. Именно Эмираты в последнее время стали основным поставщиком автомобильного «люкса». Путь уже известен: в Белоруссии такую машину «почистят-отмоют», проведут таможенное оформление (чаще всего на льготников) и привезут в Россию», — отметил Шапарин.

Также число машин-утопленников на рынке может увеличиться из-за весенних наводнений в Оренбургской, Курганской, Тюменской и Томской областях, а также в некоторых других регионах страны.

До этого сообщалось, как распознать автомобиль-«утопленник» можно по нескольким внешним признакам. По словам экспертов, следует обратить внимание на обивку салона и коврики. Если они сильно изношены и пахнут влагой, то это может указывать на «утопленника». Они отметили, что нередко продавец пытается замаскировать такой автомобиль при помощи перешивки салона, однако это тоже можно заметить при тщательном осмотре.

Ранее россиянам назвали пять условий для покупки нового автомобиля.

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