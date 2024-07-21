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Названы сроки выхода на рынок «китайского уазика» BAW 212

Продажи внедорожника BAW 212 стартуют 25 июля

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carnewschina.com

Второе поколение внедорожника BAW 212, выпущенное спустя 60 лет после дебюта первого, начнут продавать в Китае 25 июля 2024 года. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль сохранил классические пропорции кузова и рамную конструкцию. Он оснащается турбомотором 2.0 и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В наличии и подключаемый полный привод.

Длина внедорожника — 4705 мм, колесная база — 2860 мм. Несмотря на классическую внешность, в интерьере у внедорожника два дисплея — для комбинации приборов и медиасистемы. Среди оснащения — система помощи при спуске и стабилизаторы поперечной устойчивости, которые можно деактивировать на бездорожье. Передний и задний межколесные дифференциалы снабжены блокировками.

Ранее стало известно, что в России планируется продавать Nissan Qashqai с официальной гарантией.

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