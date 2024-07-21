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Mahindra показала на видео пятидверную модификацию «индийского Wrangler»

Внешность нового пятидверного внедорожника Mahindra Thar Roxx раскрыта на видео

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Mahindra

Индийский автопроизводитель Mahindra раскрыл в видеоролике на YouTube внешность новой версии внедорожника Thar Roxx.

Автомобиль, дизайн которого близок к американскому Jeep Wrangler, получит пятидверную версию. Машина будет официально представлена 15 августа, в День независимости Индии.

Помимо удлиненного кузова и дополнительной пары дверей, внедорожник получил новые светодиодные фары и задние фонари. Также пересмотрен дизайн решетки радиатора, появились колесные диски нового дизайна.

Автомобиль Thar Roxx в базовом варианте оснащается мотором 1.5, механической трансмиссией и задним приводом. В полноприводном варианте доступны также бензиновый двигатель объемом 2 литра и 2,2-литровый турбодизель. Такие машины оснащаются 6-ступенчатой «механикой», либо 6-ступенчатым «автоматом».

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