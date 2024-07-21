В Новосибирской области в лобовом столкновении пострадали пять человек

В Тогучинском районе Новосибирской области в результате лобового столкновения пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство Gorsite.

«44-летний водитель на автомобиле «Кадиллак GNT» двигался по автодороге К-19Р. Около 12:00 в районе 58 км врезался с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого находился 52-летний водитель», — говорится в публикации.

В Госавтоинспекции региона рассказали, что в результате столкновения пострадали водители, а также пассажиры — 50-летние мужчина и женщина и 9-летняя девочка. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

В конце июня при столкновении автобуса с грузовиком в Кемеровской области пострадали 17 человек. Среди пострадавших — трое детей, однако региональное управление Следственного комитета сообщило, что травмы получили лишь двое детей, а всего травмы получили 15 человек. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее столкновение двух автобусов в Ижевске попало на видео.