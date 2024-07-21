Nissan Qashqai с заводской гарантией начнут продавать в России

Компания Sinomach, поставляющая в Россию внедорожники Oting «Паладин», планирует вывести на российский рынок кроссоверы Nissan Qashqai из Китая и предоставлять на них официальную гарантию. Об этом сообщает Quto.ru со ссылкой на главу Sinomach Цзи Цзыюаня.

«Одной из моделей, в числе ввозимых по параллельному импорту машин, будет Qashqai, который производится совместным предприятием Dongfeng и Nissan в Китае», — рассказал Цзи Цзыюань.

Цен и комплектаций Nissan Qashqai топ-менеджер не раскрыл, однако отметил, что благодаря крупным оптовым поставкам удастся снизить издержки на логистику. Помимо предоставления гарантии, компания также планирует организовать в России склад запчастей для Nissan. Название Nissan Qashqai для поставляемых в Россию кроссоверов менять не планируется.

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