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В России подскочил ценник на обслуживание кондиционеров в авто

Fit Service: в РФ стоимость обслуживания кондиционеров в авто выросла на 36%

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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

В России за год обслуживание автомобильных кондиционеров подорожало на 36% — до 11,5 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказал директор по маркетингу Fit Service Олег Бачманов.

«За последний год заметно выросла стоимость расходных материалов и оборудования, которые необходимы для заправки кондиционеров. Выросла и стоимость нормо-часа в автосервисах, по сути, увеличились зарплаты сотрудников», — отметил он.

Батманов добавил, что спрос на обслуживание автомобильных кондиционеров с начала июля вырос на 23% по сравнению с 2023 годом.

Также эксперты рассказали, что на подорожание услуг повлиял рост цен на основной компонент для заправки кондиционеров, — фреон. Хладагент составляет 30–50% стоимости обслуживания, сказали они. Представители СТО отметили, что зимой приобрести баллон фреона можно было за 7 тыс. рублей, сейчас он обходится в 16-22 тыс. рублей.

До этого стало известно, насколько подорожают авто из-за роста утильсбора. По словам автоэксперта Шапарина, цены на новые импортные машины вырастут пропорционально, примерно на 250 тыс. рублей. «АвтоВАЗ» поднимет цены минимум на 100 тыс. рублей. Цены на б/у автомобили также вырастут пропорционально. Шапарин добавил, что рост утильсбора и ставок ЦБ сильно понизит спрос на машины.

Ранее россиянам назвали шесть правил использования кондиционера в авто.

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