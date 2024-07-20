В России подскочили выдачи автокредитов

По итогам июня 2024 года объем автокредитования россиян достиг 218 млрд рублей, что на 72,3% больше в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

«Рынок автокредитов после роста в мае показывает снижение в июне 2024 года – он составил 217,9 млрд рублей, что на 5,1% меньше, чем в мае 2024 года и на 72,3% выше, чем в июне 2023 года», — говорится в документах.

Аналитики отметили, что выдача кредитов на покупку автомобилей выросла даже в жестких кредитных условиях. Снижение показателей в сравнении с маем объяснили прекращением государственного субсидирования автокредитов.

Также отмечается, что в июне года средние ставки по кредитам на новые авто составили около 16-17% годовых, а на подержанные — примерно 20-22% годовых.

С 1 июля Центробанк ужесточил требования по выдаче потребительских кредитов и автокредитов россиянам. Отмечается, что эта мера направлена в том числе на ограничение долговой нагрузки жителей. Специалисты считают, что нововведение снизит продажи авто на 10%.

Также эксперты рассказали, сколько должен получать россиянин, чтобы купить авто в кредит. По данным аналитиков, примерная прибыль заемщика выросла за год на 15% и составляет сейчас 116,8 тыс. рублей. Рекомендованный доход для обслуживания автокредита учитывает несколько факторов. Это показатели кредитной ставки, срока и суммы ежемесячного платежа автокредитов, выданных российскими банками в течение месяца.

Ранее россиян предупредили, что автокредиты станут дорогими и невыгодными.