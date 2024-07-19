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Водители автобусов обогатились на пробках у белорусско-польской границы

Водителей автобусов лишили незаконного заработка на белорусско-польской границе

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Depositphotos

В Белоруссии водители автобусов попытались заработать на пробках на польской границе. Об этом сообщает ABW.

Отмечается, что из-за холодных отношений между двумя странами на границе всегда стоят огромные очереди. Как оказалось, проще всего пересечь ее можно, сев на автобус возле пункта пропуска. По данным ABW, водители автобусов охотно пускают пешеходов за оплату. Так, от границы до Варшавы можно доехать за €30 (2,9 тыс. рублей по курсу). Однако «подработкой» водителей заинтересовалась полиция. Сейчас на пунктах пропуска работают представители транспортной инспекции, которые проверяют количество пассажиров в автобусах.

До этого сообщалось, что пранкеру Эдварду Билу, который переоделся в форму патрульного самокатчика, грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей. В отношении блогера началась проверка. Билу предстоит рассказать, кто разрешил ему использовать элементы форменной одежды сотрудников полиции.

Ранее популярный Chery Tiggo оказался на полмиллиона дешевле в Белоруссии, чем в России.

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