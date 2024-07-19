Россиянам рассказали, как не потеть в автомобиле летом

Российские водители, которые страдают от обильного потоотделения, должны скорректировать свой рацион питания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Чем тяжелее еда для переваривания, тем больше она выделяет тепла. Теплопродукция в организме идет за счет работы печени — самого «горячего» органа — и скелетных мышц. Если долго сидеть в автомобиле и съесть блюдо с высоким содержанием углеводов, белков или жиров, то печень начнет активно работать. Это приводит к нагреванию организма», — пояснила специалист.

Саволюк отметила, что если водитель в жару съест мороженое или выпьет сладкой газировки, то в его организме выбросится инсулин и поднимется кортизол, что также «разгонит» нервную систему и усилит кровообращение.

Поэтому автомобилисту станет еще жарче. Перед поездкой Саволюк посоветовала водителям есть сырые свежие овощи, которые имеют охлаждающий эффект. Аналогичным свойством обладают такие ферментированные напитки, как айран и тан.

«Тяжелые блюда лучше оставить на ужин, когда становится прохладнее. В обед же лучше съесть свежие овощи или не очень сладкие фрукты, ягоды», — подытожила врач.

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