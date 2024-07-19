В Москве замечен китайский кроссовер Haval, который планируется выпускать в России

В Москве замечен кроссовер Haval F7 нового поколения, который, скорее всего, будет производиться на заводе Haval под Тулой. Об этом сообщает auto.ru.

«Косвенно официальное происхождение автомобиля подтверждается не только местом съемки: Haval F7 имеет регистрационные знаки соответствующего региона, а на пятой двери кроссовера не видны шильдики с иероглифами, которые несут на себе машины, прибывшие из Китая. Возможно, российский офис марки начал рассылать по дилерским центрам демонстрационные экземпляры в преддверии премьеры», — говорится в сообщении.

Обновленный Haval F7 получил панорамную крышу, черную обшивку потолка, кнопку «старт» на центральной консоли и электропривод пятой двери, управляемый с брелока. Экраны цифровой приборной панели и мультимедиа-системы увеличились в размерах, изменилась их геометрическая конфигурация. Кроссовер также отличается рулевым колесом круглой формы без нижнего скоса, также на руле появилась кнопка S, увеличивающая отдачу мотора.

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем мощностью 217 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

До этого стало известно, что автозавод Haval в Тульской области остановил выпуск автомобилей на время корпоративного отпуска.

Отпуск пройдет с 15 по 21 июля 2024 года, в течение этого периода на заводе не будут собирать автомобили. На заводе в особой экономической зоне «Узловая» в настоящее время налажен выпуск кроссоверов Haval трех моделей — Jolion, Dargo и F7.

На российском рынке марка Haval занимает лидирующие позиции. С января по июнь 2024 года она реализовала в нашей стране около 81,5 тыс. автомобилей, нарастив продажи в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее ГИБДД опубликовала фотографии особой серии Haval F7 для патрулей.