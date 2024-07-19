Названы российские цены нового кроссовера Haval H9

Новый флагманский кроссовер Haval H9 будет стоить у российских дилеров от 4,5 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева.

«Скорее всего, Haval H9 будут выпускать на заводе под Тулой. Такое решение позволит сократить его цену за счет компенсации утилизационного сбора. Впрочем, стоимость автомобиля все равно будет ощутимой — где-то в диапазоне 4,5-5,5 млн рублей. Наибольшим рыночным потенциалом обладает бензиновая модификация H9 с 7-местным салоном», — сказал эксперт.

Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 нового поколения официально выйдет на российский рынок в 2024 году. Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с 9-ступенчатым «автоматом».

Передняя подвеска автомобиля - независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля — 4950 мм, колесная база - 2850 мм.

Среди опций трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.

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