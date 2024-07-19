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Стала известна новая модель, которую выпустят под брендом «Амберавто»

Третьей моделью «Амберавто» в России станет хетчбэк A3

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АВТОТОР

Российский электромобильный бренд «АмберАвто» анонсировал третью модель. Это будет автомобиль под названием A3. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Подробностей о новинке пока нет, но, судя по очертаниям силуэта, под именем А3 на заводе бренда в Калининграде будет выпускаться хетчбэк.

По данным канала, не исключено, что это будет компактный электромобиль JMEV E3. Длина машины составляет 3729 мм. Мощность электромотора — 50 л.с. Максимальная скорость не превышает 100 км/ч. Запас хода 320 км.

До этого стало известно, что китайская компания Geely 3 августа 2024 года начнет продажи на домашнем рынке кроссовера E5.

Цена автомобиля от 123 до 157 тыс. юаней (1,48-1,88 млн рублей). Galaxy E5 снабжен литий-железо-фосфатной батареей нового поколения, которая доступна в двух вариантах емкости, 49,5 и 60,2 кВт.ч соответственно (запас хода — 440 и 530 км).

Силовой агрегат один — электромотор мощностью 218 л.с., имеется четырехуровневая система рекуперации энергии. Элементы дизайна автомобиля напоминают морду тигра — с узкими фарами, напоминающими глаза животного, и «усами» на бампере.

Ранее сообщалось, что компания Mini планирует выпустить новый кроссовер.

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