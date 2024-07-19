В Москве китайская зарядка привела к пожару в машине Omoda

В Москве из-за китайский зарядки загорелся автомобиль из Поднебесной Omoda. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Возгорание произошло в салоне кроссовера Omoda C5 накануне около 18:00. Машина была припаркована во дворе жилого дома на улице Героев Панфиловцев в Северном Тушино», — говорится в публикации.

Отмечается, что в специальном разъеме в авто находился китайский провод Type-C. Он внезапно загорелся, после чего огонь перекинулся на панель салона. В результате стекло водительской двери оплавилось и потрескалось. По данным Telegram-канала, владелец авто справился с возгоранием при помощи огнетушителя и не пострадал. Мужчина рассказал, что его Omoda был всего год. Машину отправили в сервис для выяснения причин возгорания.

До этого в России за два месяца сгорели три кроссовера GAC. Первый из них загорелся на трассе М12 в мае 2024 года. Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

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