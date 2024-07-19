Трамп не исключил заградительные пошлины для китайских автомобилей

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания не исключает введения заградительных пошлин на китайские автомобили. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, он намерен отменить решение текущей администрации США о постепенном переводе американских автомобилей на электродвигатели.

Трамп заявил, что в настоящее время Китай строит «большие заводы» в Мексике, где будет производить свои автомобили для продажи их в США.

Он подчеркнул, что намерен восстановить автомобильное производство в Америке.

«Эти заводы будут построены в США, и наши люди будут на них работать. А если они не согласны, то мы введем пошлины примерно в 100–200% на каждый автомобиль, и их станет невозможно продавать в Соединенных Штатах», — сказал Трамп.

До этого министерство коммерции Китая заявило, что Соединенным Штатам, предлагающим ограничить инвестиции в КНР, необходимо прекратить использовать торгово-экономические отношения в качестве оружия, Вашингтону нужно уважать законы функционирования рыночной экономики.

Ранее в Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию.