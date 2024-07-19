МВД не будет отнимать автомобили у гастарбайтеров за отсутствие ОСАГО

МВД назвало эвакуацию автомобилей иностранных граждан с неоформленным полисом ОСАГО мерой, не соответствующей Конституции РФ. Об этом говорится в письме (есть у «Газеты.Ru») ГУОБДД МВД России в ответ на соответствующее предложение Национального автомобильного союза (НАС).

«Полагаем, что применение меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде задержания транспортного средства за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, не соответствует вытекающим из статьи 55 Конституции Российской Федерации критериям необходимости, пропорциональности и соразмерности ограничения прав и свобод граждан конституционно значимым целям», — отметили в МВД.

Там пояснили, что мера также не соотносится со степенью общественной опасности административных правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 КоАП, в связи с чем может привести к избыточному применению государственного принуждения.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, проблема с отсутствием ОСАГО у иностранных специалистов не остается нерешенной, при этом она затрагивает интересы россиян, которые могут стать участниками ДТП с автомобилями иностранцев.

«Мы предложили свою концепцию решения вопроса, которая предусматривает остановку данного правонарушения. Концепции со стороны МВД мы не увидели и ждем, когда министерство скажет, как оно собирается его решать», — подчеркнул Шапарин.

Ранее правозащитники предложили ввести запрет на использование моноколес на автодорогах.