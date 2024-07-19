Последствия суперливня в Москве и области попали на видео

Улицы Москвы и Подмосковья затопило после сильного ливня. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

»Венеция на минималках сегодня на северо-западе столицы, в Зеленограде и Одинцове. Люди добираются сквозь лужи по пояс глубиной, машины тонут», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что уровень воды достигает лобового стекла припаркованных автомобилей. Жителям приходится вплавь добираться до машин.

До этого сообщалось, что в столице после ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Видео произошедшего появилось в сети. Судя по кадрам с видеорегистратора, один из участков МКАД на западе Москвы затоплен. Автомобили передвигаются по дороге медленно, стараясь не поднимать волну. Вода доходит машинам до порогов.

По данным столичного Дептранса, сейчас в городе идет дождь, поэтому рекомендуется для поездок использовать метро.

По прогнозу синоптиков, сегодня до вечера в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. В ведомстве призвали быть внимательными за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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