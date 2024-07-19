Появилось видео, как голая женщина гуляет по автодороге в Новосибирске

Полностью обнаженная женщина ходила по дорогам и дворам в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел в микрорайоне Дивногорске. Судя по видео, которое сделал очевидец, женщина без одежды сначала гуляла по дворам, затем прошлась по газону и вышла на проезжую часть, где ездили машины.

О том, вызвали ли очевидцы полицию и что стало с женщиной дальше, не сообщается.

До этого в Екатеринбурге женщина разделась догола и кидалась на автомобили. Инцидент произошел на перекресте улиц Космонавтов и Индустрии. Отмечается, что женщина в невменяемом состоянии сняла с себя всю одежду и села на асфальт, мешая проезду машин. Также она бросалась грудью на автомобили. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушительницу порядка. О том, что стало причиной такого поведения на дороге, не сообщается.

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