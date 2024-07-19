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В России начались продажи аналога кроссовера Skoda Karoq

Кроссовер Jetta VS5 будет стоить в России от 3 млн рублей

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autohome.com.cn

Китайский автопроизводитель Jetta объявил о старте продаж на российском рынке новых компактных вседорожников VS5. Цены начинаются от 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

VS5 построен на платформе Volkswagen MQB, которая также лежит в основе Skoda Karoq. Длина автомобиля составляет 4418 мм, а колесная база — 2630 мм. Объем багажника равен 482 л.

Автомобиль оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод исключительно на переднюю ось.

В базовой комплектации уже есть 18-дюймовые легкосплавные диски и светодиодная оптика, люк на крыше, 10-дюймовый экран мультимедиа с голосовым управлением, четыре динамика, климат-контроль, атмосферная подсветка салона, четыре подушки безопасности, бесключевой доступ, круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, системы контроля усталости водителя и давления в шинах.

До этого стало известно, что китайская компания Geely 3 августа 2024 года начнет продажи на домашнем рынке кроссовера E5.

Цена автомобиля от 123 до 157 тыс. юаней (1,48-1,88 млн рублей). Galaxy E5 снабжен литий-железо-фосфатной батареей нового поколения, которая доступна в двух вариантах емкости, 49,5 и 60,2 кВт.ч соответственно (запас хода — 440 и 530 км).

Силовой агрегат один — электромотор мощностью 218 л.с., имеется четырехуровневая система рекуперации энергии. Элементы дизайна автомобиля напоминает морду тигра — с узкими фарами, напоминающими глаза животного, и «усами» на бампере.

Ранее сообщалось, что компания Mini планирует выпустить новый кроссовер.

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