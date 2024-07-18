Раскрыт список самых популярных автомобилей в Европе

Самым продаваемым автомобилем в Европе в 2024 году стал хэтчбек Dacia Sandero. Об этом сообщает Autocar.

За первое полугодие европейцы купили 143,5 тыс. автомобилей Dacia Sandero. В сравнении с 2023-м спрос на модель вырос на 16%. По мнению аналитиков, успех хэтчбека связан с низкой стоимостью — в Германии его продают за €11,5 тыс. (1,1 млн рублей по текущему курсу).

На второй строчке разместился Volkswagen Golf с показателем в 125 тыс. штук (+25%). Третье место занял Renault Clio (114 тыс. шт.), который нарастил продажи на 15%. В пятерку лучших попали кроссовер Volkswagen T-Roc (111 тыс.) и хэтчбек Peugeot 208 (107 тыс.).

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент — подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

Ранее россиянам назвали минусы Toyota RAV4 третьего поколения.