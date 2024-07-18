Командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж в Мариуполе на машине

Генерал-майор Апти Алаудинов осудил действия чеченца, заехавшего на пляж Мариуполя на машине. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Определенно могу сказать, что если бы это «лицо» участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы», — сказал командир отряда спецназа «Ахмат».

Он выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и претерпел неудобства.

Инцидент произошел на пляже Песчаный. Уроженец Урус-Мартановского района Чечни, по данным канала «Осторожно, новости» последние годы живет в Симферополе. В один из дней он вместе со своей семьей заехал прямо на пляж с другими отдыхающими на белом внедорожнике Lexus, который зарегистрирован на его мать.

Отдыхающие возмутились и попросили убрать машину, однако начался конфликт. Когда недовольная жительница Мариуполя попыталась снять номера машины на телефон, ей начали угрожать в том числе разбить телефон. После этого хозяин иномарки выхватил телефон и заявил, что никуда не уедет, пока не искупается.

По данным канала, мужчина на видео — 38-летний Ильяс В, у которого есть своя строительная фирма с выручкой за 2023 год свыше 50 млн рублей. В разговоре с «Осторожно, новости» он признался, что участвовал в конфликте. Но в его версии случившегося сами местные первые начали конфликтовать, провоцировать и «кричать лозунги».

Ильяс предложил «найти полную версию видео» и сказал, что запрещает публиковать информацию об инциденте. «Получите полное видео без вырезок, тогда поймете, кто себя по хамски вел, кто обзывался, матерился и был пьяный», — сказал он в разговоре с журналистом.

Ранее сообщалось, что спорткар Ивлеевой арестовали из-за долгов по налогам.