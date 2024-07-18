Сексолог рассказал, как вождение автомобиля влияет на силу эрекции у россиян

Российские водители, которые долго сидят за рулем, часто испытывают проблемы с потенцией. Об этом «Газете.Ru» рассказала сексолог, гинеколог, эндокринолог Мария Мальцева.

«Главная причина появления проблем с потенцией среди водителей — это долгое нахождение в сидячем положении, что приводит к застою кровоснабжения в области малого таза. На этом фоне есть риск появления хронических простатитов и аденомы простаты. Риски возрастают, если в организме мужчины есть условно-патогенные инфекции», — пояснила специалист.

Она напомнила, что одним из главных симптомов простатита у мужчин-водителей является эректильная дисфункция. Чаще всего подобные проблемы встречаются у автомобилистов старше 35 лет. В связи с этим Мальцева посоветовала водителям выбрать для себя оптимальную физическую нагрузку, в том числе делать небольшие остановки каждые два часа поездки и заниматься оздоровительной ходьбой.

Также, чтобы снизить риск появления проблем с потенцией, мужчинам следует раз в год делать УЗИ предстательной железы и наблюдаться у андролога, добавила специалист.

До этого тренер Симкин назвал упражнения против «мужской слабости» для водителей. Во время остановок он посоветовал автомобилистам делать берпи без касания пола. Между подходами можно отдыхать до минуты. Затем следует совершить несколько классических приседаний с руками над головой. После тренер порекомендовал сделать выпады, выпрыгивания, отжимания с узкой постановкой рук и йога-отжимания.

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