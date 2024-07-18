В России выступили против недопуска водителей такси к работе из-за неоплаченных штрафов

Водители такси в России считают избыточной мерой недопуск к работе из-за более чем трех неоплаченных штрафов. Об этом НСН рассказал директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

«Часто воспринимается негативно или имеет спорное значение… Главное: недопущение к работе водителей более чем с тремя неоплаченными штрафами. Это выглядит как чрезмерная мера. Водители говорят об этом: «Во-первых, я об этом могу не знать», а также «Как я их заплачу, если я не буду работать?». Это важный момент», — сказал Потуремский.

Кроме того, по его словам, мнение водителей поддерживают и пассажиры. Он подчеркнул, что многим из них не принципиально, сколько штрафов имеет таксист.

С 1 сентября в России вступил в силу «закон о такси», который позволяет заниматься перевозками самозанятым и вводит множество новых требований к агрегаторам и водителям. В частности, у них не должно быть судимости за ряд тяжелых преступлений, медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, трех и более неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а также повторного лишения прав.

Ранее россиянам объяснили, что делать в случае получения чужого штрафа на свое имя.