Россиянам рассказали, что нельзя делать с машиной перед продажей

Перед тем, как продать свой автомобиль, не стоит ремонтировать кузовные детали и менять технические жидкости. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«Перед продажей автомобиля категорически не рекомендуется ремонтировать (тем более - самостоятельно!) вмятины и крупные сколы краски. Покрытие кузова станет неравномерным и покупатель может заподозрить последствия ДТП, даже если его на самом деле не было», — сказал Рязанов.

По его словам, также не следует менять масло и мыть подкапотное пространство, так как покупатель может подумать, что есть утечки и попросит скидку.

До этого стало известно, что грамотный торг при покупке машины с пробегом позволит получить хорошую скидку.

Так, приятное начало разговора с продавцом станет первым шагом навстречу торгу. В телефонной беседе или по переписке важно соблюдать правила вежливого общения: грамотно и однозначно задавать вопросы, сохранять нейтральный или положительный тон, использовать знаки препинания и по возможности не допускать грамматических ошибок.

Торговаться лучше в конце переговоров, так как отпустить потенциального клиента в последний момент из-за сомнения в незначительных деталях будет сложнее, чем решиться на скидку.

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