Россиянам рассказали, почему поездки на короткие расстояния вредны для автомобиля

Поездки на короткие расстояния могут быть вредны для автомобиля. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«При коротких поездках двигатель не успевает полностью прогреться до оптимальной рабочей температуры. В результате увеличивается износ деталей двигателя на фоне трения при холодном запуске. Кроме того, может наблюдаться неполное сгорание топлива, что приводит к образованию нагара в моторе», — сказал Константинов.

Кроме того, при коротких поездках масло не успевает прогреться и равномерно распределиться по всем деталям двигателя. Впоследствии это также приведет к повышенному износу деталей, сказал эксперт.

При частой езде на короткие расстояния нередко возникают и проблемы с аккумулятором, так как он не успевает полностью зарядиться. В дальнейшем начнет уменьшаться срок его службы, а также возможны проблемы с запуском двигателя при холодной погоде.

Чтобы нивелировать вредное воздействие на мотор, нужно совершать хотя бы одну длительную поездку в неделю. Важно также прогревать двигатель перед выездом в холодную погоду.

Ранее россиянам назвали пять признаков скорого обрыва ремня ГРМ.