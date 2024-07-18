В Китае приостановили производство автомобилей Tank

В Китае временно прекратили выпускать внедорожники Tank из-за аномальной жары в стране. Об этом сообщает cnevpost.com.

«В этом летнем сезоне температура продолжает расти. В целях обеспечения стабильной работы оборудования планируется провести проверку безопасности и работы по техническому обслуживанию оборудования на заводах Tank до конца июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заводы Tank в Чунцине и провинциях Хубэй и Хэбэй остановят конвейеры в период с 23 по 31 июля.

В Tank пообещали сделать все возможное, чтобы минимизировать время технического обслуживания и возобновить производство автомобилей как можно скорее.

Tank выпускает модели 300, 400, 500 и 700.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Chery планирует до конца года начать продажи в КНР нового электрического кроссовера iCar 03T. Модель является модификацией ранее анонсированного iCar 03 с усиленным внедорожным дизайном.

Длина автомобиля составляет 4433 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет - 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове.

Ранее сообщалось, что Li Auto показала, как будет выглядеть новый кроссовер M8.