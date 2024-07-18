Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае приостановили производство автомобилей Tank

Жара вынудила приостановить выпуск автомобилей Tank в Китае

close
100%
Great Wall Motor

В Китае временно прекратили выпускать внедорожники Tank из-за аномальной жары в стране. Об этом сообщает cnevpost.com.

«В этом летнем сезоне температура продолжает расти. В целях обеспечения стабильной работы оборудования планируется провести проверку безопасности и работы по техническому обслуживанию оборудования на заводах Tank до конца июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заводы Tank в Чунцине и провинциях Хубэй и Хэбэй остановят конвейеры в период с 23 по 31 июля.

В Tank пообещали сделать все возможное, чтобы минимизировать время технического обслуживания и возобновить производство автомобилей как можно скорее.

Tank выпускает модели 300, 400, 500 и 700.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Chery планирует до конца года начать продажи в КНР нового электрического кроссовера iCar 03T. Модель является модификацией ранее анонсированного iCar 03 с усиленным внедорожным дизайном.

Длина автомобиля составляет 4433 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет - 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове.

Ранее сообщалось, что Li Auto показала, как будет выглядеть новый кроссовер M8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами