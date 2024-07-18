Суд в Москве приговорил к ограничению свободы наехавшую на прохожих нетрезвую женщину

Суд приговорил жительницу Зеленограда, наехавшую в нетрезвом виде на прохожих, к 1,5 года ограничения свободы. Об этом со ссылкой на мировой суд 2-го судебного участка района Савелки города Москвы сообщает РИА Новости.

Судом было установлено, что подсудимая Ева Меремьянина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла в незакрытую припаркованную «Газель», в которой водитель оставил ключи в зажигании. В результате действий подсудимой автомобиль наехал на прохожих, одной из которых был причинен тяжкий вред здоровью.

Мировой судья признал Меремьянину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорил ее к 1,5 года ограничения свободы. Также в частичном объеме удовлетворен иск потерпевшей.

До этого в Калининграде суд вынес приговор водителю, который наехал на двух пешеходов.

24 апреля сообщалось, что россиянку ограничили в свободе за наезд на 14-летнего подростка, катавшегося на самокате.

Ранее таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского, попавший на видео.