Эксперт объяснил, как будет выполняться закон о лишении прав за скрытые номера

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал законопроект, предполагающий лишение водительских прав на срок до полутора лет за управление автомобилем со скрытыми номерами. Специалист напомнил, что сегодня определить такую машину в автоматическом режиме очень трудно.

«Мы опять ходим вокруг да около по одному и тому же. За управление автомобилем со скрытыми номерами сейчас у нас штраф пять тысяч рублей. Но это действенной мерой это не стало. <...> Определить ее хозяина на скорости крайне сложно и можно только в ручном режиме, еще нет такого искусственного интеллекта», — пояснил Сажин.

При этом он подчеркнул, что меры наказания за управление автомобилем со скрытыми номерами вводить необходимо. Многие водители скрывают номера не только для того, чтобы избежать штрафа за превышение скорости, но и чтобы не платить за парковку, отметил эксперт.

По его мнению, нарушителей на парковках необходимо фиксировать в ручном режиме, например, по VIN-номеру.

В июле стало известно, что Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля.

На данный момент за такое нарушение КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей или лишения прав на срок до трех месяцев. Однако ситуация в ближайшее время может измениться. В обсуждаемом законопроекте нарушителя предлагают лишать прав на срок от года до полутора лет.

В судебной практике устройствами, которые могут скрывать номерные знаки считаются различные механизмы, приборы, шторки, электромагниты, листы бумаги и картон. Тоже самое касается листвы, грязи и снега.

Ранее автолихачей призвали лишать прав за накопление нескольких штрафов.