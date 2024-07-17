Россиянам объяснили, что делать в случае получения чужого штрафа на свое имя

Водителям, которым придет чужой автомобильный штраф на свое имя, стоит обратиться в Госавтоинспекцию и МВД. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Лев Воропаев.

«В целом, если постановление было выписано в автоматическом режиме (что в данном случае маловероятно), можно обжаловать штраф на портале «Госуслуги». А если сотрудником ГИБДД при остановке водителя на дороге, то претензия уже подается через почту в Госавтоинспекцию того региона или района, где он работает», — уточнил эксперт.

По его словам, если у водителя есть подозрения, что кто-то пользуется копией его прав, стоит также написать заявление в полицию. В нем необходимо обозначить свое предположение, попросить провести проверку и принять меры реагирования в случае подтверждения подозрений, уточнил Воропаев. К заявлению он рекомендует приложить постановление о штрафе.

4 июля президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что через три-четыре месяца в России могут ввести ежедневные штрафы на основе данных камер видеофиксации за езду без полиса автогражданской ответственности.

Ранее в России предложили ввести скидку в 50% на штрафы за неправильную парковку.