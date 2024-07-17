Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, что делать в случае получения чужого штрафа на свое имя

Юрист Воропаев: при получении чужого штрафа на свое имя нужно обратиться в МВД

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Водителям, которым придет чужой автомобильный штраф на свое имя, стоит обратиться в Госавтоинспекцию и МВД. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Лев Воропаев.

«В целом, если постановление было выписано в автоматическом режиме (что в данном случае маловероятно), можно обжаловать штраф на портале «Госуслуги». А если сотрудником ГИБДД при остановке водителя на дороге, то претензия уже подается через почту в Госавтоинспекцию того региона или района, где он работает», — уточнил эксперт.

По его словам, если у водителя есть подозрения, что кто-то пользуется копией его прав, стоит также написать заявление в полицию. В нем необходимо обозначить свое предположение, попросить провести проверку и принять меры реагирования в случае подтверждения подозрений, уточнил Воропаев. К заявлению он рекомендует приложить постановление о штрафе.

4 июля президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что через три-четыре месяца в России могут ввести ежедневные штрафы на основе данных камер видеофиксации за езду без полиса автогражданской ответственности.

Ранее в России предложили ввести скидку в 50% на штрафы за неправильную парковку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами