В Госдуме предложили смягчить наказание для водителей, сбежавших с места ДТП

Депутаты от ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект, согласно которому будут смягчены санкции для скрывшихся с места ДТП водителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Предлагается смягчить административное наказание при совершении водителем административного правонарушения, связанного с оставлением места ДТП, в случаях, когда отсутствуют серьезные последствия для его участников, путем внесения законопроекта о внесении изменений в часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающих наряду с действующими административными наказаниями введение дополнительно административного штрафа в размере 10 тыс. рублей или возможности лишения права управления транспортными средствами на срок менее одного года», — говорится в сообщении.

В настоящее время, если водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, его действия будут квалифицированы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП. Она предусматривает лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет либо административный арест до 15 суток.

До этого правительство России представило в ГД документ, который предусматривает лишение водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобилей.

В пояснительной записке говорится, что проект касается специальных устройств, способных скрывать регистрационные номера машины. В случае нарушения водителям грозит лишение прав, а также конфискация таких устройств. Авторы законопроекта подчеркивают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об удвоении штрафов за плохой ремонт дорог.