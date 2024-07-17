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Россиянам назвали самый надежный бюджетный автомобиль

Дилеры признали Chery Tiggo 7 Pro Max самым надежным авто на рынке

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Chery

Самым надежным автомобилем на российском рынке сегодня можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко.

«Конечно, владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max тоже обращаются в сервисы. Однако в 99% случаев они жалуются на проблемы с электроникой. К работе двигателя и роботизированной коробки передач претензий нет, хотя на рынке модель присутствует довольно долго. Авто 2024 года выпуска в салоне стоят от 2,5 миллиона рублей», — рассказал агентству специалист.

По словам Александра Носко, среди подержанных автомобилей надежностью отличается Ford Focus. Это касается машин с механической коробкой передач и 1,6-литровым бензиновым двигателем и с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и силовым агрегатом объемом 1,4 литра. В среднем цена такой машины составляет 500 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в российские дилерские центры поступили кроссоверы Exeed RX с автоматической коробкой передач.

Цена автомобиля в единственной комплектации Premium составляет 5,55 млн рублей. Под капотом установлен безальтернативный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., который, работая в паре с новой восьмиступенчатой коробкой передач Aisin, позволяет Exeed RX разгоняться до 100 км/ч за 8,6 с.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» изготовит до конца 2024 года 3 тыс. удлиненных Lada Aura.

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