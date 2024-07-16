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Названы главные риски для беременных во время вождения авто

Врач Мальцева назвала три риска для здоровья беременных женщин за рулем

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Shutterstock/FOTODOM

Многие беременные женщины, которые вынуждены долго сидеть за рулем автомобиля, подвергают свое здоровье целому ряду рисков. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гинеколог, эндокринолог Мария Мальцева.

«Есть три фактора риска. Во-первых, это варикоз, поскольку на область малого таза женщины оказывает давление растущий плод. Если прибавить к этому еще и долгое нахождение в сидячем положении, при котором застаивается кровоснабжение, то рисков варикозного расширения вен становится гораздо больше. Также из-за застоя в области малого таза может развиться геморрой», — предупредила специалист.

Врач посоветовала женщинам-водителям выполнять упражнения Кегеля, которые позволят предотвратить развитие заболеваний. Однако при долгом нахождении за рулем существует риск и межреберной невралгии, добавила Мальцева. По ее словам, проблемы могут возникнуть из-за неправильного положения позвоночника, также негативное воздействие оказывает избыточная масса тела. Гинеколог добавила, что межреберная невралгия сложно поддается лечению, потому что основные препараты для ее лечения беременным женщинам противопоказаны. В связи с этим пациенткам назначают, как правило, малоэффективные растительные мази.

«В таком случае спасают различные массажные ортопедические чехлы, которые каждый пациент может подобрать себе самостоятельно», — подытожила Мальцева.

Ранее были названы две причины, почему в автомобиле хочется чихать и сморкаться.

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