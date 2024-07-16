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В Испании у автобуса лопнуло колесо, пострадали 45 человек

В Испании 45 пассажиров автобуса пострадали в ДТП из-за лопнувшего колеса

В Каталонии автобус вместе с пассажирами перевернулся на въезде в туннель. Об этом сообщает издание Elperiodico.

По данным издания, пострадали 45 человек, при этом трое находятся в критическом состоянии. Согласно предварительной информации, у автобуса лопнуло колесо. После этого транспорт влетел в откос автомагистрали.

Накануне Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» сообщал, что в Москве два автомобиля попали в аварию на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Марьиной Рощи. В результате движение в районе ДТП оказалось парализовано на 1,7 км. Информация о пострадавших не уточнялась.

В тот же день официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Калининградской области произошло ДТП с участием автобуса с детьми. По предварительным данным, женщина на машине марки Kia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом.

Ранее в Москве водитель BMW врезался в машину ГИБДД.

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