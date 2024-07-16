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Женщина на Lada сбила пешехода у пиццерии, момент попал на видео

В Башкирии женщина на Lada сбила на скорости пешехода у дверей пиццерии

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Телеграм-канал «БашДТП | Bash.dtp.official»

В Баймаке (Башкортостан) женщина за рулем автомобиля Lada сбила пешехода, находившегося рядом с пиццерией. Видео с моментом наезда опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

На кадрах видно, что автомобиль ВАЗ вылетел на деревянную веранду рядом с заведением. Пешеход оказался зажат между автомобилем и стоящим на веранде торговым автоматом, после чего упал на землю. Сообщается, что пострадавший остался жив. Характер полученных им травм неизвестен.

Автомобиль получил сильные механические повреждения, у него смят капот и крылья. После наезда из-за руля вышла женщина в платке, к мужчине подошли и очевидцы происшествия.

До этого в Забайкальском крае автомобиль взорвался и сгорел после того, как женщина-водитель закурила за рулем. Пожар произошел из-за паров бензина из канистры, которая находилась в салоне.

Ранее в Москве частично перекрыли движение из-за ДТП с грузовиками.

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