В России стартовали продажи новой версии кроссовера Exeed

В российские дилерские центры поступили кроссоверы Exeed RX с автоматической коробкой передач. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на представителей дилерского центра «Санрайз Групп Пискаревский».

«Версия с автоматической трансмиссией станет дополнительным преимуществом для кросс-купе RX. Мы считаем, что на эту версию будет приходиться около 30% в объеме продаж модели», – заявил директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов.

Цена автомобиля в единственной комплектации Premium составляет 5,55 млн рублей. Под капотом установлен безальтернативный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., который, работая в паре с новой восьмиступенчатой коробкой передач Aisin, позволяет Exeed RX разгоняться до 100 км/ч за 8,6 с.

До этого «АвтоВАЗ» собрал партию внедорожников Lada Niva Travel, снабженных подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

В рамках пробной партии изготовлено пять машин белого цвета с подушками безопасности. На них установлено такое же рулевое колесо, как на модели Lada Granta. На массово выпускаемые «АвтоВАЗом» Lada Niva Travel без подушек безопасности устанавливается руль другой конфигурации.

Ранее «АвтоВАЗ» выпустил обновленный внедорожник Lada Niva Legend.